ガールズグループAOA出身のチョアが、衝撃的なダイエットの様子とビフォー&アフターを披露し、そのボディープロフィールを明らかにした。【写真】「すごい…」ソリョンの“大胆姿”1月27日の『チョアCHOA』には「チョアのボディープロフィール腹筋は手伝うだけ…100日間、体脂肪率5%を減量して、痩せ肥満を脱出します!! | 「モクバン主義」というタイトルの映像が掲載された。映像の中のチョアは健康美があふれるボディープロ