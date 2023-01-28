【AFP＝時事】男子テニスのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）の父親が、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）の会場で持ち込みを禁止されているロシア国旗を手にしたファンとポーズを取る姿が撮影された問題で、大会ディレクターを務めるクレイグ・タイリー（Craig Tiley）氏は28日、大会の世界的な露出を「分断」を招く目的に利用されないよう「本当に気をつけて」ほしいと忠告した。ジョコ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女優の千葉美裸さん 36歳で死去
- 2. ざる蕎麦 ネギの使い方に衝撃
- 3. ジムニーで雪道「ナンバー」驚き
- 4. 友人宅で「夫の年収」格差を実感
- 5. 日向坂・影山「MENSA」入会報告
- 6. 「旅サラダ」降板2人の裏事情
- 7. N党立花氏 華麗なる手のひら返し
- 8. 新婚男性 マーガリン原因で離婚?
- 9. 毒ヘビ放った業者 客とトラブル
- 10. 「ルフィ」リーダーの名前が判明
- 1. 友人宅で「夫の年収」格差を実感
- 2. N党立花氏 華麗なる手のひら返し
- 3. 「ルフィ」リーダーの名前が判明
- 4. 歌舞伎町で売春するZ世代の実態
- 5. 「死の宣告」電気代高騰に呆然
- 6. 悪ふざけ セブン店員動画が炎上
- 7. 豊田章男氏 就任当初は捨て駒
- 8. オミクロン株で後遺症に変化?
- 9. 元町長夫妻に同情 町民が嘆願書
- 10. 埼玉最大の古墳で「墓荒らし」か
- 1. 5万年に1度…緑の彗星が急接近
- 2. イベント規制 満席声出し可能に
- 3. 県職員に「どあほ」県議に警告書
- 4. 衆院議運委で「異様な光景」
- 5. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 6. JAL ペット輸送巡り訴訟沙汰に?
- 7. 岸田総理 新型コロナ「5類」引き下げ…
- 8. 立憲・泉氏が茂木氏を批判“所得制限撤…
- 9. 安倍氏の後継は私 杉田氏発言か
- 10. 送迎バスの安全装置 17万5000円上限で…
- 1. 毒ヘビ放った業者 客とトラブル
- 2. 1600年以上前 謎の人工物を発見
- 3. 農場乗っ取り、一家殺害 伯
- 4. 愛を感じるダメージジーンズ修繕
- 5. ワニが男児の遺体届ける? 話題に
- 6. 世界的ギタリスト 相次ぎ2人死亡
- 7. 中国氷点下53℃の街でハプニング
- 8. 来日中の朝食 日本人も未体験か
- 9. 米マック ストロー不要ふた導入
- 10. プーチン氏 ドイツを煽る発言も
- 1. ジムニーで雪道「ナンバー」驚き
- 2. 「獄激辛やきそば」1年ぶり発売
- 3. 「金持ち」の今昔 決定的な違い
- 4. 70代で老け込む人との決定的な差
- 5. Amazon まとめ買いで20％オフに
- 6. 朝のサブウェイの現状に悲しさ
- 7. 「機械式駐車場」に頭抱える住民
- 8. 高速道路の深夜割 むしろ逆効果?
- 9. GYAO!とU-NEXT 明暗を分けた拠所
- 10. 「初老のSNS」危険な落とし穴
- 1. ヤマダ 高級家具の新業態を開店
- 2. @nifty.com 最高裁メアドに指摘
- 3. ウインナーはなぜ2袋? 噂の真相
- 4. 威嚇するレッサー昼寝クッション
- 5. 今売れているAndroidスマホTOP10
- 6. iPad miniのために誕生。スタイリッシ…
- 7. auショップ 転売ヤー頼る状況か
- 8. Gloture、iPhone14シリーズ対応の衝撃…
- 9. メルカリで活躍する100均梱包材
- 10. 期間限定で新登場！天丼はま田「あおり…
- 1. 八村塁に日本企業が粋な申し出
- 2. 38歳巨人長野の「能力」驚きの声
- 3. 高校サッカー指導者 本田に苦言
- 4. 長友不要論 平愛梨は喜んでいた
- 5. 日ハム社長退任へ 球場問題など
- 6. 冨安健洋の弾丸ミドルに驚きの声
- 7. 三笘の同僚 SNSで異例の移籍懇願
- 8. 八村塁の一戦で障害 米でも話題
- 9. 八村塁 大物から名前揶揄される
- 10. ビシエドの発言 心配相次ぐ理由
- 1. 女優の千葉美裸さん 36歳で死去
- 2. ざる蕎麦 ネギの使い方に衝撃
- 3. 日向坂・影山「MENSA」入会報告
- 4. 「旅サラダ」降板2人の裏事情
- 5. 篠田のプレバト出演 指摘相次ぐ
- 6. デヴィ夫人帰国 疑問視の2人非難
- 7. 各界から袋叩き…三浦氏崖っぷち
- 8. 木村 意外な交友関係に鶴瓶仰天
- 9. 熊田の裁判 性玩具から証拠検出?
- 10. 中条氏を勧誘のN党「無茶苦茶」
- 1. 「わかめラーメン」が定番化へ
- 2. ダイソー「謎の形のコップ」感動
- 3. 不倫にハマりやすい女性の特徴
- 4. 大人になってわかった母の世界
- 5. 胸大きければ…言われてショック
- 6. さすがUNIQLO 優秀羽織りに注目
- 7. 心理テスト あなたの内なる不安
- 8. セブンの新作がっつり麺5選紹介
- 9. コストコ・業務スーの時短フード
- 10. セブンの「発想天才アイス」紹介