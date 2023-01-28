【AFP＝時事】男子テニスのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）の父親が、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）の会場で持ち込みを禁止されているロシア国旗を手にしたファンとポーズを取る姿が撮影された問題で、大会ディレクターを務めるクレイグ・タイリー（Craig Tiley）氏は28日、大会の世界的な露出を「分断」を招く目的に利用されないよう「本当に気をつけて」ほしいと忠告した。ジョコ