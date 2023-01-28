29日に開催される第12回「晴れの国岡山」駅伝競走大会のスタートリストが発表され、都道府県対抗女子駅伝で注目を集めたドルーリー朱瑛里（15＝鶴山中）がエントリーされた。津山市の一員として、中学女子の第3区（3キロ）を走る。ドルーリーは1月15日に開催された都道府県対抗女子駅伝に岡山の一員として出場。第3区（3キロ）で17人抜きの快走を見せ、9分2秒というタイムで区間新記録を叩き出した。これまでの区間記録は第3