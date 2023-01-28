“オオタニサン”は来季、何色のユニホームを着るのか2023年オフにFAとなるエンゼルス・大谷翔平投手の“争奪戦”は、今から話題となっている。米メディア「FOXスポーツ」は、「大谷翔平と契約可能性が高いチームランキング」を独自予想。エンゼルス残留の可能性は薄いと強調した。同メディアのローワン・カブナー記者は、大谷の移籍可能性ランキング1位に「メッツ」と「ドジャース」の2チームを並べた。メッツを候補に挙げた
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