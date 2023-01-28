元雨上がり決死隊の宮迫博之が２６日に更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」で、自身の劇団立ち上げに向けて始動することを明らかにした。すでに７月に舞台の上演が決定している。この日の更新動画にはお笑いコンビのキングコング・西野亮廣が登場。アルコールを交えた会話の中で西野は「宮迫さんって元々のスタートは芸人志望じゃなくて役者志望でしたよね。『劇団を持ちたい、最終的には劇場を作り