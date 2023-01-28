宮崎県延岡市の産業火薬製造販売会社「カヤク・ジャパン」（本社・東京）の東海（とうみ）工場で昨年３月に起きた爆発を巡り、同社が２７日発表した原因に関する調査結果は、事故当時、火薬の原料であるニトログリセリンの一部が結晶化し、爆発しやすくなっていたと推察した。こうした状況について、当時作業に当たっていた作業者が気付くのは困難との見方も示した。同社の調査結果によると、工場では事故前日まで約１０日間、