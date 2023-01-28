タレントの中川翔子が28日、自身のツイッターを更新。陰口を言い合う現場に遭遇し、不快な思いをしたことをつづった。中川は「悪口言ってる男ダサい」とつづり、自身が出会った男性について言及。「とある現場、何人もで大人なのに女性の悪口言ってて会うとニコニコ対応、でまた集まって言うみたいな場に呼ばれた」といい「もう限界まできてたあなたたちほんっと情けないって言いそうになった我慢したけど」と振り返った。