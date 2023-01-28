４月１日付でトヨタ自動車の新社長に就くことが決まった佐藤恒治執行役員（５３）。「車好き」を自認する技術畑の経営トップが、世界最大の自動車メーカーをどう変革していくのか。佐藤氏の言葉から、今後の方向性を読み解いた。（佐藤一輝）■完走に涙佐藤氏は２６日、オンライン配信した自社メディア「トヨタイムズ」で「車をつくることが大好き。車をつくり続ける社長でありたい」と語った。佐藤氏は、１９９２〜９５年に