ブライトンはFA杯でリバプールと対戦海外サッカー、英1部プレミアリーグ・ブライトンは29日、FA杯4回戦で昨季王者のリバプールと対戦する。英メディアは日本代表MF三笘薫が「脅威」になると特集。リバプールOBでもある元イングランド代表MFが「自分の役割をよく理解している」と称賛したことを伝えている。英スポーツベッティング専門メディア「ボーナス・コード・ベッツ」は「ジョン・バーンズがブライトンの魔法使いカオル・