エントリーしただけでニュースだ。“スーパー中学生”ドルーリー朱瑛里が全国女子駅伝で17人抜き！新星ヒロインの気になる今後「BIWAKOクロカン」事務局は27日、全国中学生クロスカントリー大会（2月5日、滋賀）にドルーリー朱瑛里（15=鶴山中）がエントリーしたことを発表。スポーツ紙のネット版が早々と報じた。ドルーリーは15日の全国都道府県対抗女子駅伝の岡山3区（3キロ）で17人抜きの快走劇を見せ、世間を仰天させた。