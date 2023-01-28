昨年１０月１４日。みやざきフェニックス・リーグに参戦中だった阪神・岩田将貴投手（２４）は宿舎のテレビに目を凝らしていた。画面に映っていたのは、ＣＳファイナルＳ・ヤクルト戦（神宮）。１点リードの七回２死満塁で浜地が村上に逆転の“３点打”を許した瞬間に悔しさを抱いていた。「２アウト満塁、村上君の場面で僕が行ける！くらいのレベルにならないと…」左打者へのワンポイントなど自らの役割を十分に理解してい