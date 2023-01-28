27日に公開された暴行を受けて倒れ込んだタイリー・ニコルズさんの映像＝米テネシー州（THECITYOFMEMPHIS提供・AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部テネシー州メンフィスで黒人男性に暴行を加えて死亡させたとして殺人罪などで黒人警察官5人＝免職＝が起訴された事件で、捜査当局は27日、当時の映像を公開した。男性が警官から激しい暴行を受ける様子が映っていた。映像公開を受けて抗議デモが行われており、活発化する