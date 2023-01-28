飼い猫4匹を、3カ月以上川崎市のマンションの部屋に放置し遺棄したとして、39歳の女が逮捕された。住所不定、無職の石川朋美容疑者（39）は、川崎市高津区のマンションに飼っていた猫4匹を放置し、死骸を遺棄した疑いがもたれている。警察によると、石川容疑者は去年7月1日ごろに家賃を滞納したまま部屋を出ていて、異臭に気づいたマンションの管理人が石川容疑者の家族に連絡して、10月中旬に部屋に入ったところ、猫4匹が死んでい