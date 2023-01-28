高級生食パンの専門店「乃が美」がゴディバジャパンとコラボレーションした商品「ＧＯＤＩＶＡ×乃が美チョコレート『生』食パン」の販売が２月１日から始まる。同１４日までの期間限定販売で、早速ＳＮＳで話題になっている。乃が美が「生」食パンで企業とコラボレーションするのは今回が初めて。リピーターに加え、まだ同社の食パンを食べたことがない人にも楽しんでもらいたいという思いから開発に取り組んだという。開発にあ