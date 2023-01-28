GYAO!とU-NEXTの歴史を振り返ると、2000年代後半の「日本における動画配信サービス黎明期」が見えてくる（写真：MediaFOTO／PIXTA）2023年3月でのサービス終了が発表された無料動画配信サービス「GYAO!（ギャオ）」と、サブスクリプション型の有料動画配信サービス「U-NEXT（ユーネクスト）」が、もともと同じルーツを持っていたことをご存じだろうか。時代に左右されたGYAO!とU-NEXTの歴史を振り返ると、2000年代後半の「日本にお