三菱ＵＦＪ銀行は、２月から適用する１０年固定型の住宅ローン金利について、前月から０・１％程度引き上げる方向で調整に入った。日本銀行の金融緩和策の修正で、長期金利が上昇した影響を反映する。一方、みずほ銀行やＳＢＩ新生銀行は据え置くとみられ、対応が分かれそうだ。三菱ＵＦＪ銀は、２月から１０年固定型の基準金利を３・８％程度とする。引き上げは昨年１２月から３か月連続で、２０１３年８月以来、約９年半ぶり