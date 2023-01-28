「ワンポイント（継投）がないので、その投手の枠は必要なくなった。左や右より、ボールの良さで選ぶなど（スタッフで）話し合って、先発をやりながらリリーフもできる投手を選んだ」侍Jは投手中心でWBCへ…吉田正尚&近藤健介のザル守備は「守り切る野球」のアキレス腱■リリーフ左腕1人はごもっともだが…会見で栗山監督は「リリーフ左腕が松井1人だが、その意図は？」という質問に、こう答えた。確かにリリーフ左腕は1人