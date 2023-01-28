世間をアッと驚かせた、前代未聞の“W婚”発表に祝福の声が溢れる一方で、「ロス」を嘆くファンの声もいまだ絶えない。そろってトップ俳優という“サラブレッド兄弟”の心を射止めたのは誰か。結婚報道以降、徐々に明らかになった新事実を紹介する。＊＊＊【写真を見る】真剣佑の“肉体美”と幼き日の郷敦俳優の新田真剣佑（26）と眞栄田郷敦（23）がファンクラブを通じてW婚を発表したのは1月22日。この日は2人の父親で、21