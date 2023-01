2022年11月頃からTwitterでは「認証済みバッジを保有するアカウントの表示名が変更できない」という問題が複数報告されています。あらたにTwitterのイーロン・マスクCEOが表示名を「Mr. Tweet(ツイート男)」に変更した結果、元に戻せなくなる事態が発生しました。Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back ????— Mr. Tweet (@elonmusk) January 25, 2023Twitter上でアカウントを示す名前には