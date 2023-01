日本のトラックまでオークションに?Cars and Bidsは自社が運営する同名のオークションサイトで、アメリカやカナダにあるクルマを競売にかけるオークショニアです。2022年12月、同サイトに1990年式のトヨタの小型トラック「ライトエーストラック スーパー4WD」が出品され、1万500ドル(約138万円)で落札されました。Cars and Bidsで落札されたトヨタ「ライトエース」(Photo:Cars and Bids)トヨタ「ライトエース」シリ