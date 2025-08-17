味噌カツ豆味噌ベースの味噌ダレを、たっぷりとかけたトンカツ。戦後の屋台でどて鍋に串カツを浸けて食べたのが、味噌カツ誕生のきっかけ（諸説あり）とされています。店によって味噌ダレの濃さ、甘さなどの味付けが違うのでいろいろ食べ比べてみましょう。◆矢場とん 矢場町本店／サイズも、おいしさも名古屋を代表する名物「わらじとんかつ定食」2000円（単品1570円）昭和22年（1947）創業、「みそかつ」を名古屋名物に育て上げ