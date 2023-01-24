24日午前11時55分ごろ、大分県別府市南畑の路上で、同市内の団体職員、高原重伸さん（62）の頭部に倒れてきた木が当たり、高原さんは病院に運ばれたが約1時間後に重症頭部外傷で死亡した。県警別府署によると、高原さんが路上の倒木を動かそうと車から外へ出たところ、新たに2本の木が倒れてきたという。同乗者が事故を目撃していた。付近は当時風が強かったといい、別府市防災危機管理課は「事故原因は調査中だが、寒波によ