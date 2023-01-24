現地時間13日から行方不明となっている、イギリスの人気俳優ジュリアン・サンズ（65）。消息を経ってから11日が経過した現地時間24日、ジュリアンの家族が、米カリフォルニア州・サンバーナーディーノ郡保安局の公式Twitterで声明を発表した。映画『眺めのいい部屋』（1986）やドラマ「24 TWENTY FOUR」シーズン5（2006）などで知られるジュリアンは現地時間13日、ハイキングをしていたガブリエル山脈付近で消息を絶った。すぐ