中国疾病予防コントロールセンターは21日、1月13〜19日の新型コロナウイルスに関連する医療機関での死者数が1万2658人だったと発表した。当局は昨年12月8日〜1月12日に亡くなったコロナ関連の死者は5万9938人としており、合計で7万2千人を超えた。政府が昨年12月7日、感染の封じ込めを図る「ゼロコロナ」政策の大幅な緩和に踏み切った後、中国では感染者が爆発的に増えた。当局は「医療機関で死亡した人」と限定して死者数を発