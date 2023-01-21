 Apple Hub（@theapplehub）が、1月のiPhone購入者ガイドを公開しました。今買うべきモデル、買わないほうが良いモデルはどれなのでしょうか？買うべきなのはiPhone14 Pro Max、14 Pro、13、13 miniApple Hubによれば、2023年1月現在買うべきiPhoneモデルはiPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro、iPhone13、iPhone13 miniの4つのモデルのみとのことです。 iPhone14 Pro MaxとiPhone14 Proは、「iPhnoe11 Pro以前のモデルを持