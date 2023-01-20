格闘家の平本蓮（24＝Roufusport）が20日に自身のツイッターを更新。「朝倉未来と和解しました!皆さんお騒がせしました」とツイートし、まさかの2ショットを投稿した。17日、朝倉は度重なる平本からの挑発に「平本蓮を訴えてみたやってみよう。金は掛れます」とツイート。さらに「そろそろ鬱陶しいでしょ?みんな」、「本気でやるよ、もう動いてる」とつづけて法的措置を示唆した。その後も挑発を続けた平本だったが、20日
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