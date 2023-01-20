マツダのフラッグシップSUV「CX-90」 SNSでは歓喜の声もマツダノースアメリカン（北米マツダ）は2023年1月17日、新型SUV「CX-90」のティザー画像を公開し、1月31日に正式発表することをアナウンスしました（いずれも現地時刻）。これについてSNSではユーザーからさまざまな意見が投稿されています。まもなく世界初公開のマツダ新型SUV「CX-60」新型CX-90は、2021年10月7日にマツダが発表した「2022年以降のクロスオーバーS