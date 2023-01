映画のまち調布シネマフェスティバル2023実行委員会は1月19日、スタジオジブリの映画『耳をすませば』と『On Your Mark』の同時上映がイオンシネマ シアタス調布(東京)にて実施されると発表した。上映期間は2月11日から19日で、チケットは一般料金が1100円、小・中・高校生が1000円、幼児が900円となる。チケットは劇場オンラインにて予約可能だ。(画像はOn Your Mark - スタジオジブリ|STUDIO GHIBLIより)『On Your