日本学生野球協会は２０日、オンラインで緊急審査室会議を開き、今春センバツの出場が決定的な東海大菅生（東京）の若林弘泰監督（５６）が部員への体罰を行った件について、報告義務違反と合わせ、２０２２年１２月５日から２３年４月４日までの４か月、謹慎の処分を決めた。この結果、若林監督の今春センバツでの指揮は絶望的になった。宮原上総部長（３３）も報告遅れのため、２０２２年１２月５日から２３年１月４日までの