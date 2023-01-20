【AFP＝時事】米メリーランド州チェサピーク湾（Chesapeake Bay）沿岸で、約1200万年前のものと推定されるクジラの頭蓋骨の化石が発見されたと、地元のカルバート海洋博物館（Calvert Marine Museum）が発表した。頭蓋骨は昨年10月、化石やサメの歯を探していたペンシルベニア州在住の男性、コーディ・ゴダード（Cody Goddard）氏が発見した。同氏にちなんで「コーディ」と命名された。同博物館によると、カルバートクリフス（
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