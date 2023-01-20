【AFP＝時事】サッカースペイン国王杯（Copa del Rey 2022-23）は19日、4回戦が各地で行われ、レアル・マドリード（Real Madrid）はビジャレアル（Villarreal CF）に3-2で逆転勝利し、準々決勝に進出した。レアルは前半に2点のリードを許し、そのまま敗退するかに思われたが、後半にビニシウス・ジュニオール（Vinicius Junior）、エデル・ミリトン（Eder Militao）、ダニ・セバージョス（Dani Ceballos）のゴールで逆転した。