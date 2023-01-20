NTTドコモは1月19日、ドコモオンラインショップにおける代金引換払いでの注文受付を1月20日から一時停止すると発表しました。ドコモオンラインショップのシステムメンテナンス実施により、代金引換払いでの注文受付を一時停止ドコモオンラインショップのシステムメンテナンス実施に伴い、代金引換払いでの注文受付が1月20日未明から一時停止しています。メンテナンス終了時刻は未定です。 期間中は、購入手続き画面で代