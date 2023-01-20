政府は20日、生態系などに悪影響を与えているアメリカザリガニとアカミミガメ（ミドリガメ）について、野外に放出することを原則禁止する改正外来生物法の施行令を閣議決定した。施行は6月1日。飼えなくなったら…アメリカザリガニ、ミドリガメ規制ここに注意違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科される。ペットとしての飼育は引き続き認められる。アメリカザリガニとアカ