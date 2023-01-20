他人のクレジットカード情報を使って大手電気事業者から盗み取った電気を顧客に送ったとして、警視庁犯罪収益対策課は18日、埼玉県川口市の電力小売業「I・T・S」の元社長、湯暁懿容疑者（41）＝中国籍＝ら3人を私電磁的記録不正作出・同供用と窃盗容疑で逮捕した。ウサギの置物、大阪の神社で次々盗難「御利益ないので戻して」同課によると、湯容疑者らは他人のカード情報を使って複数の大手電力会社と電気供給契約を結び、