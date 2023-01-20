＜2022年12月3日＞裾野市「さくら保育園」に県と市が特別監査に入る様子（写真・共同通信）ギリギリ、ギスギス、頑張れない、ブラックすぎる “3G職場” が次々と “ビンタ保育士” を生み出しているーー “年収は300万円以下56.5％” “1日8時間超の過重労働73％” “勤務先で虐待が問題になった16.4％” 異次元の少子化対策を掲げる岸田首相よ、現場のリアルな叫びを聞け！「正直、園児を虐待する気持ちもわかります。私は暴力
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