グラウンドを去る際に見つけたごみを拾う姿がSNS上で拡散日本代表DF冨安健洋は現地時間1月15日、プレミアリーグ第20節トッテナム戦（2-0）に後半40分から途中出場した。ノースロンドン・ダービーでの勝利を飾った試合後、“ゴミ拾い”をする瞬間がSNS上で拡散され、ファンから称賛の声が届いている。英メディア「スポーツ・バイブル」が報じている。プレミア首位を走るアーセナルは、前半14分に相手のオウンゴールで先制。さら