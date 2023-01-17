今川義元本陣跡写真／KEI108/イメージマート（歴史家：乃至政彦）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Hiragino Sans'}桶狭間で降った雨を桶狭間合戦では、合戦前に雨が降ったことが有名である。合戦の様子を伝える史料でもっとも信頼できるとされる『信長公記』首巻（天理本）においても、次のように記されている。山際まて懸かれ候処ニ、俄（にわか）大雨、石氷