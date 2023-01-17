【AFP＝時事】イタリア警察は16日、30年間にわたり逃亡を続けていた南部シチリア（Sicily）島のマフィアのボス、マッテオ・メッシーナ・デナーロ（Matteo Messina Denaro）容疑者（60）を逮捕した。シチリアの犯罪組織「コーザ・ノストラ（Cosa Nostra）」を率いるメッシーナ・デナーロ容疑者は、犯罪組織の結成や殺人、爆発物使用の疑いでイタリアの最重要指名手配犯となっていた。当局によると、治療のためシチリア島パレル