AP通信によると、イタリアの映画俳優、ジーナ・ロロブリジーダさんが16日、ローマで死去した。95歳だった。代理人の話として伝えた。ロロブリジーダさんは1950年代に世界的な人気を博し、映画「花咲ける騎士道」「夜ごとの美女」などに出演。「ロロ」の愛称で親しまれ、「世界一美しい女性」とも呼ばれた。