年が変わり、小室圭さんは弁護士として多忙を極めることとなった。一方、眞子さんは本調子とはならず、心配な状態が続いているという。ふたりの“危機”に駆けつけるのは、かねて渡米を願っていた佳代さんだ。彼女が息子夫婦に向ける愛情は、海よりも深く山よりも高い──。【写真】濃い紅を付け横目で見る佳代さん。他、眞子さん小室さんもこふわフリースデート、箱根旅行で笑顔の眞子さん、佳子さまの美貌、歌う小室圭氏も小
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