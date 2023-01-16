イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が１６日、自身のインスタグラムを更新した。３―０で勝利した１４日のホームでのリバプール戦の写真を添え、「Ｗｈａｔａｔｅａｍ．Ｔｈａｎｋｙｏｕｆｏｒａｍａｚｉｎｇｓｕｐｐｏｒｔ．Ｋｅｅｐｇｏｉｎｇ（なんてチームだ。素晴らしい応援をありがとう。このままいくぞ）」と英語でつづり、「応援ありがとうございました！」と日本語で感謝した