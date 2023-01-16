【AFP＝時事】アフガニスタンの首都カブールで、元国会議員の女性が自宅で複数の侵入者に襲われ、銃で撃たれ死亡した。警察が15日、発表した。暗殺されたのはムルサル・ナビザダ（Mursal Nabizada）氏（32）。2021年8月にイスラム主義組織タリバン（Taliban）が復権するまで国会議員を務めていた。カブール警察の報道官によると、事件が起きたのは14日から15日にかけての深夜。ナビザダ氏とボディーガード1人が銃撃で死亡し、