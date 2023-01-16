昨年１０月に亡くなったアントニオ猪木さん（享年７９）に叙位・叙勲が授与されたことを、猪木さんの肖像権などを管理するＩＧＦ（株式会社・猪木元気工場）が１６日、発表した。位階は従四位、勲章は旭日中綬章で、生前最後の日（２０２２年１０月１日）にさかのぼって授与される。位記、勲記勲章の拝受は、遺族を代表して実弟の猪木啓介氏が２３日に行い、その後に遺族が会見を行う予定としている。