サッカーの日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）の鈴鹿ポイントゲッターズは１６日、Ｊ１横浜Ｃから期限付き移籍していた元日本代表ＦＷ三浦知良（５５）の移籍期間が満了になったと発表した。ポルトガル２部のオリベイレンセへの移籍が決定的となっており、近日中に発表される見込み。三浦は昨季、実兄の三浦泰年監督率いる鈴鹿に加入し、プロ３７年目で初めてＪＦＬでプレー。１８試合に出場して２得点を挙げ、リーグ最年長得点