キャリアに関する研究機関「Ｊｏｂ総研」を運営する「ライボ」（東京都渋谷区）は１６日、「２０２３年働く環境の実態調査」の結果を発表した。長時間労働、低賃金、ハラスメント、高離職率など、ブラック企業と呼ばれる就業環境での勤務経験の有無などをインターネット調査で実施。全国の２０〜５０代の社会人を対象に、昨年１２月２８日〜１月４日まで調査を行い、６８２人から回答を得た。調査によると、ブラック企業と感じる
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