梅干し離れがネット上で話題になるなか、和歌山県の梅干製造問屋、梅樹園の公式ツイッターの問いかけにネットユーザーからさまざまな意見が寄せられている。同社は１０日、公式ツイッターで「令和元年から令和３年の梅干しの年間消費量は、１世帯当たり約６６３ｇです。多くの方が６６３ｇと聞いてもピンとこないと思うので、もう少し分かりやすく説明すると、弊社の梅干し倉庫はパンクしており、梅農家さんが作った梅干しの多くは