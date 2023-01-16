宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」を展開するドミノ･ピザジャパンは1月16日、ピザとバーガーを組み合わせた「ビッグダックバーガー」などを発売する。販売期間は3月5日まで。【関連記事】バーガーキング 2個500円“2コ得(ニコトク)”キャンペーン、新登場「スパイシーチキンバーガー」と「ワッパーチーズJr」「スモーキーBBQワッパーJr」対象に開催「ピザ」と「バーガー」“2つのうまい”の融合をテーマに、ビーフ100%の肉厚なパテ