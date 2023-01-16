英プレミアのブライトンに所属する日本代表MF三笘薫（25）の無双ぶりが止まらない。現地14日の強豪リバプール戦でも圧巻のパフォーマンスを披露。3−0完勝の原動力となったのである。“FKの名手”中村俊輔氏にコーチオファー報道 レジェンドを招聘する森保監督の深謀遠慮■英プレミアで際立った存在感カタールW杯後、公式戦3試合で「2ゴール1アシスト」と絶好調の三笘は、リバプール戦でも主戦場の左サイドアタッカーとして先