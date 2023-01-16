外国為替市場で円相場が一時、1ドル＝127円50銭を下回り、去年5月以来の円高水準になりました。足元で円高が進むなか、都内のスーパーでは、円安の影響が根強く残っていて、「輸入食材より国産のほうが安くてお買い得」という現象が今も続いているといいます。■なぜ…牛もレモンも「国産がおトク」外国為替市場では、FRB（連邦準備制度理事会）による利上げのペースが落ちるという観測から、ドルを売って円を買う動きが強まり