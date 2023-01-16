東京では鉄道会社の相互乗り入れが進み、移動が便利になった。日本女子大学の細川幸一教授は「利便性は向上したのに、東京の鉄道運賃は高い。鉄道事業者の料金体系はバラバラで、利用者は乗り換えるたびに新たな運賃を各社に支払わなければいけない」という――。写真＝iStock.com／Champhei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Champhei■東京の鉄道運賃が高いと言える理由首都圏の鉄道を利用していると急速にバリアフリー